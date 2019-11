Pretresljiva zgodba 11-letnika iz BiH: zapustila ga je mama in mu odpeljala sestro

"Včasih se je tukaj pojavil medved, vendar se ga ne bojim. Vrnem se domov in počakam, da medved odide. Tukaj se lahko nahaja marsikaj, vendar me ni strah,"pove deček, ki živi na 20 kvadratnih metrih. "Lepo je živeti na vasi, a je hiša zelo slaba. Zgrajena je bila še, ko je bil moj praded mojih let, morda še mlajši."

Do Dejanove hiše ne vozi avtobus. Namesto ceste, ga do šole vodita dva kilometra asfaltirane poti ter trije kilometri blatnega in razritega makadama. 11-letnik teren sam prehodi dvakrat dnevno, bodisi pozimi, ko je pot zasnežena, bodisi jeseni, ko jo zaradi padavin zalije narasla reka Sana. "Ko živiš v enem od zaselkov v Donjih Agićih, tvoj najbližji sosed niso ljudje, ampak živali," je za oddajo Provjereno na hrvaški Novi TV povedal Dejan Zorić .

Ta je pred štirimi leti nenadoma odšla. Nekega jutra je vzela Dejanovo mlajšo sestra Dejano in izginila. "Ko je odšla, je bila sestra stara štiri leta. Nisem je več videl," je povedal Dejan, ki še vedno ne pozna razloga, zakaj je mati odšla. "Našel sem jo na Facebooku. Poslal sem ji prošnjo za prijateljstvo, vendar je ni sprejela. Vedel sem, da bo to storila, zato nisem imel posebnih občutkov." Deček je priznal, da ne ve, kaj bi materi rekel, če bi jo videl, a gotovo bi jo prosil, da mu vrne sestro.

Dejanov oče in dedek delata v rudniku, zato sta več časa v službi kot doma. Oče spi v bližini. V majhni hiši, ki je bila nekdaj hlev, medtem ko si dedek in babica delita kavč. Babica Stana pravi, da zaradi bolečin v nogah spi v sedečem položaju, zato jima "ni pretesno". V zadnjih štirih letih je prevzela vlogo, ki se ji je odpovedala Dejanova mama.

Trenerji sprožili dobrodelno akcijo

"Ob torkih in četrtkih prehodim okrog 20-25 kilometrov, saj obiskujem treninge karateja," pove Dejan, ki je s svojo voljo navdušil trenerja Milana Jovanovića. "Danes je malo otrok, kot je Dejan. Zelo smo nehvaležni, še posebej v današnjem času, ko je otrokom na voljo praktično vse. Zelo težko je, ko vidite tudi drugo plat, kjer 11-letni deček nima praktično ničesar," poudarja Dejanov trener.

Ker se Jovanović ni želel sprijazniti samo s tem, da Dejanu pomagal pri nabavi tenisk in kimona, se je s kolegom, nogometnim trenerjem Vladom Marjanovćem, odločil sprožiti akcijo za pomoč Dejanu. "Končni cilj je, da bo Dejan do božiča v svoji hiši. Mislim, da smo na dobri poti, da mu to omogočimo," je dejal Marjanović. Na zemljišču ob cesti in bližje šoli, želijo Dejanu in družini kupiti montažno hišo. Tako bi končno imel svojo posteljo in sobo. A daleč najbolj si želi, da bi pod isto streho znova živel v družbi svoje mlajše sestre.

Obeti za uresničitev izgradnje nove hiše so dobri. Kot so sporočili organizatorji dobrodelne akcije, je praktično že zbranih dovolj sredstev.

Danes obeležujemo 30-letnico konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989. Slovenija je ena tistih držav, ki so trdno zavezane otrokovim pravicam in njihovi blaginji. Kot je dejala mlada ambasadorka Unicefa Arja Ela Hvala, Slovenija dosega imenitne rezultate na številnih lestvicah, ki spremljajo kakovost življenja otrok. Vendar pa še vedno 45.000 otrok živi pod pragom tveganja revščine, tudi otroke pa žal mučijo "odprto sovraštvo, nestrpnost, rasizem in diskriminacija".