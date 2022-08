Naročili kosilnico, prejeli igračo

Naročili smo resno akumulatorsko kosilnico za travo, prejeli pa igračo, so jezni slovenski potrošniki, ki so to vrtno orodje naročili na prvi pogled resni slovenski spletni strani MarketShop. Če pred nakupom dobro pogledate, se lahko takim neljubim situacijam z lahkoto izognete. Če so ponudbe predobre, da bi bile resnične – obljubljajo vam celo brezplačno dostavo po vsem svetu, vsi artikli so dobavljivi takoj, spletna domena pa je bila ustvarjena pred nekaj tedni ali meseci –, je čas za alarm.