Prevc z zmago na predzadnji tekmi prejel odlično popotnico za popoln epilog kariere

V Planici, kamor so te dni uprte oči malodane vseh Slovencev, se je danes odvila prava pravljica, Peter Prevc je na svoji predzadnji tekmi v karieri namreč zmagal. Zmagal pa je na najlepšem možnem mestu, v sončnem vremenu, pred na tisoče domačih navijačev. V obeh serijah je poletel najdlje in prehitel Avstrijca Daniela Huberja in Norvežana Johanna Andreja Forfanga.