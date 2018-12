(Pre)topel pozdrav Putina in savdskega princa: 'Ko se srečata dva morilca'

Po besedah evropskih diplomatov so največja ovira na poti do skupne izjave vrha ZDA, in sicer glede migracij, podnebnih sprememb in pravil svetovne trgovine. V ospredju zanimanja je drevišnje srečanje predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Kitajske Či Jinpinga . Srečati se nameravata na večerji po zaključku vrha G20.

V argentinski prestolnici se bo danes sklenil vrh skupine G20, na katerem voditelji skupine gospodarsko najpomembnejših držav sveta skušajo premostiti vse večje razlike, zlasti na področju mednarodne trgovine. Vprašanje sicer je, ali jim bo uspelo razlike kakorkoli zbližati. Niti to, ali bodo na koncu sprejeli skupno izjavo, še ni gotovo.

Srečanje v Buenos Airesu se je v petek začelo spodbudno, s podpisom posodobljenega prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko, ki bo nadomestil že skoraj 25 let staro Nafto.

V petek sta se na vrhu pozdravila savdski princ Mohamed bin Salman in ruski predsednik Vladimir Putin , dva trenutna "izobčenca".

Sporni pozdrav Putina in bin Salmana

Trump je v petek s kolegoma iz Mehike in Kanade podpisal dopolnjeni sporazum o prosti trgovini Severne Amerike oziroma novo Nafto , njegov zet Jared Kushner pa je od mehiške vlade prejel najvišje državno odlikovanje, red azteškega orla, ker je pomagal, da so se o tem dogovorili.

Kitajska, Francija in ZN, ki jih na vrhu zastopa generalni sekretar Antonio Guterres, so se v petek zavezali k podpori pariškemu podnebnemu sporazumu, od katerega želi Trump ZDA umakniti.

Evropski diplomati so medtem novinarje obvestili, da ZDA povzročajo težave pri iskanju soglasja okrog vprašanja migracij, podnebnih sprememb in svetovnih trgovinskih pravil. Francija zato celo predlaga, da bi skupno izjavo morda sprejeli po delih. Namreč 19 držav se bo strinjalo z besedilom glede podnebnih sprememb, ZDA pa bodo ostale pri svojem, saj Trump v podnebne spremembe ne verjame.

Tiskovna predstavnica Bele hiše je sicer uspela spraviti v zadrego državo gostiteljico vrha Argentino, ko je po srečanju med Trumpom in argentinskim predsednikom Mauricijem Macrijem sporočila, da Argentina podpira ZDA v sporu s Kitajsko. Argentinski diplomati so kasneje novinarjem zatrdili, da njena izjava ne odraža odnosov med Buenos Airesom in Pekingom.

Kot je znano, je Trump letos uvedel višje carine na uvoz iz Kitajske, ta je vrnila s podobno mero, ameriški predsednik pa namerava januarja uvesti še več carin. Trgovinska vojna med državama vpliva na ves svet, zato je to vprašanje v ospredju zasedanja G20.

Trump je novinarjem povedal, da se bosta morda kaj dogovorila, ker trdo delajo. "Dobro bo, če se lahko dogovorimo, mislim, da si oni tega želijo, in mislim, da si mi tega želimo. Bomo videli," je dejal.

Njun prijateljski pozdrav, ko sta se na široko smehljala in si celo izmenjala dotik rok "high five", je na Twitterju sprožil burne odzive. "Ko se srečata dva morilca," se glasijo najpogostejše kritike.

Macron se je srečal z bin Salmanom in ga soočil s primerom Hašokdži ter vojno proti upornikom v Jemnu. Bin Salman mu je dejal, naj ga to ne skrbi, a Macron je odvrnil, da ga zelo skrbi.

Naslov voditelja svobodnega sveta si skuša sedaj prilastiti francoski predsednik Emanuel Macron , ki je Putina kritiziral zaradi odnosa do Ukrajine, najbolj neposreden pa je bil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk , ki je napovedal podaljšanje evropskih sankcij proti Rusiji zaradi agresije proti Ukrajini.

Bin Salmana svet sumi, da je ukazal umor novinarja Džamala Hašokdžija , Putin pa je predmet kritik zaradi ruskega zajetja treh ukrajinskih ladij in mornarjev v Azovskem morju pri Krimu. Trump je zaradi tega odpovedal bilateralno srečanje s Putinom, pa tudi bin Salmanu se je vsaj pred kamerami uspešno izogibal.

Nasmejana Putin in bin Salman.

Ob robu vrha so se srečali voditelji držav Brics (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). Tam je Putin med drugim države pozval, naj vztrajajo pri iranskem jedrskem dogovoru, od katerega je Trump umaknil ZDA, in posvaril, da lahko umik ZDA od pogodbe o raketah srednjega dosega iz leta 1987 vodi v nenadzorovano oborožitveno tekmo.

Voditelje so gostitelji v petek zvečer povabili v nacionalno operno hišo Colon, kjer so si ogledali kulturno-zgodovinski program o Argentini. Predsednik Macri je ob otvoritvi vrha pozval k sodelovanju in multilateralizmu ter dejal, da imajo agendo, ki se osredotoča na ljudi.

Voditelji se sestajajo v konvencijskem centru Costa Salguero pri reki La Plata, območje 12 kvadratnih kilometrov okrog njih pa je povsem zaprto. Prebivalci Buenos Airesa so pred vrhom dobili priporočilo, naj si vzamejo daljši vikend in gredo ven iz mesta, kjer so tako poleg svetovnih voditeljev zdaj večinoma le še protestniki, ki jih policisti držijo daleč stran od voditeljev.

V petek je pohod po mestu opravilo več tisoč nasprotnikov voditeljev in nasprotnikov gospodarskih politik držav na vrhu. Okrog 22.000 policistov je poskrbelo, da jih voditelji vrha G20 niso ne videli in ne slišali.