Preverili smo, kako se Dončić doma pripravlja na zagon lige NBA

Kako dobro je Luka Dončić pripravljen na nadaljevanje sezone? V tem trenutku še ni v tisti pravi tekmovalni formi, ampak s pomočjo trenerjev v domovini trenira za to, da bi čim bolj izničil negativne posledice, ki so nastale zaradi karantene. Zvezdnik Dallas Mavericksov trenira enkrat do dvakrat dnevno, opravlja treninge moči, razvija atletske sposobnosti in opravlja tudi povsem košarkarske treninge.

Luka pa se zaveda, da je poleg dobrega treninga še kako pomembna tudi pravilna prehrana. Za zdrave in hranilne obroke skrbi profesionalni kuhar Domen Demšar, ki je zadnjih pet let s kuharskimi veščinami navduševal tudi v Londonu. Za Luko so živila previdno izbrana, količina pa določena po kaloričnem izračunu za vsak obrok posebej. Vse je lažje, ker ima ves čas ob sebi enega od svojih najboljših prijateljev košarkarja Luko Rupnika.