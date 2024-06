Previdno v gore: Reševalci prvi vikend v juniju posredovali kar sedemkrat

Imam dovolj kondicije, bo vreme primerno in ali sem ustrezno opremljen? To so glavna vprašanja, ki se jih mora pred odhodom v gore vprašati vsak pohodnik, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije in v Gorski reševalni zvezi. Poletna sezona se je tudi za slednje že dodobra začela, saj so reševalci prvi junijski konec tedna zgolj v enem dnevu reševali kar sedemkrat. Kaj so najpogostejši razlogi za gorske nesreče in kaj lahko sami naredimo, da se jim izognemo?