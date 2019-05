Prevod italijanskega časnika: 'Alenka brothers party, Let's get together'

Corriere della Sera je po podatkih, ki so na voljo na spletu, osrednji in največji italijanski časnik z dolgoletno tradicijo, zato nekoliko preseneča, da so površno opravili prevode slovenskih političnih strank. Tako lahko v humornih prevodih preberemo Alenka Brothers Party (njihov prevod imena Stranke Alenke Bratušek bi lahko grobo prevedli kot Stranka Alenkinega brata), A customer of the modern center (prevod nazaj v slovenščino se sicer glasi Stranka modernega centra, a stranka je v tem primeru - kupec), Let's get together (Dajmo se dobiti - uradno pa Povežimo se), Good Country (Dobra država), ki so najverjetneje delo slabega spletnega prevajalnika.