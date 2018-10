Med žrtvami nesreče tudi štiri sestre in njihovi soprogi

V soboto popoldne se je na severu ameriške zvezne države New York zgodila najhujša prometna nesreča v ZDA v zadnjem desetletju. Podaljšana limuzina s 17 potniki in šoferjem je prevozila znak stop in treščila v parkiran športni terenec pred trgovino. Poleg oseb v vozilu sta umrli še dve osebi.

Limuzina je peljala štiri sestre, njihove soproge in prijatelje na zabavo 30. rojstnega dne najmlajše med njimi.

Priče pravijo, da je pripeljala z veliko hitrostjo po hribu navzdol do križišča in nato zdrvela čez avtocesto ter treščila v parkiran športni terenec. Šlo naj bi za nevarno križišče pri kraju Schoharie, približno 270 kilometrov severno od mesta New York, kjer je že bilo nekaj podobnih primerov, na srečo brez smrtnih žrtev.

Med žrtvami tudi mladoporočenca

"Slišalo se je kot eksplozija," je dejala Linda Riley, ki je v času nesreče sedela v svojem avtomobilu na parkirišču. Ko je izstopila iz avtomobila, je nedaleč stran na tleh videla truplo, povsod pa so bile polomljene veje. Limuzina je namreč končala v jarku ob cesti.

Valerie Abeling, teta ene od žrtev, je medijem povedala, da so se potniki z limuzino odpravljali na rojstnodnevno zabavo. Med žrtvami naj bi bila tudi mladoporočenca 34-letna Erin Vertucci in 30-letni Shane McGowan. Pojasnila je, da je bila na zabavo povabljena tudi njena hčerka, vendar se je ni mogla udeležiti. "Naša življenja so se za vedno spremenila," je še dodala prizadeta svojka.

Največja nesreča v zadnjem desetletju

Gre za največjo nesrečo v ameriškem prometu glede na število žrtev, potem ko se je februarja 2009 pri Buffalu v državi New York zrušilo potniško letalo, umrlo je 50 ljudi. Gre tudi za največjo cestno prometno nesrečo od leta 2005, ko je izbruhnil požar v avtobusu, ki je evakuiral stanovalce doma za ostarele v Teksasu pred orkanom Rita. Takrat je umrlo 23 ljudi.

Vzroke nesreče v New Yorku sedaj preiskuje Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB).