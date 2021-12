Plenković o Milanoviću: Pa kdo je on? Nekakšen jansovidec? Jasnovidni Milan

Nič kaj kulturna parlamentarna razprava se je pred dnevi odvijala v hrvaškem saboru. Bilo je veliko glasnega prerekanja, vpitja, žaljivk in celo groženj. Slab zgled sta s svojim že skoraj gostilniškim načinom komuniciranja tudi premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović, ki se je s svojimi neprimernimi izjavami celo zameril Avstriji ter Bosni in Hercegovini. Da sta več kot samo politična nasprotnika, ne skrivata. Javno se zbadata, zmerjata in obtožujeta.