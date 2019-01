Preživel 11. september, zdaj v Nairobiju umrl pod streli skrajnežev

V javnost prihajajo prva imena žrtev napada na hotelski kompleks v Nairobiju. Med ubitimi je 40-letni Američan Jason Spindler, ki je 11. septembra 2001 preživel teroristični napad na newyorška dvojčka, pa Britanec Luke Potter, ki je delal za dobrodelno organizacijo Gatsby Afrika. Kenija žaluje tudi za priljubljenim nogometašem Jamesim Ouorom, ki je med samim napadom še celo tvital.

V javnost prihajajo prve informacije o tem, kdo so žrtve torkovega napada na prestižen hotelski kompleks DusitD2 v kenijski prestolnici Nairobi, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 21 ljudi. Med ubitimi je 40-letni Jason Spindler, Američan, ki je 11. septembra 2001 preživel teroristični napad na newyorška dvojčka.

Ameriški State Department je potrdil, da je bil v napadu ubil ameriški državljan, niso pa še objavili imena.

Spindler je leta 2000 diplomiral na Univerzi Teksas v Austinu, nato pa se preselil v New York, da bi delal kot investicijski bankir na Wall Streetu. In potem se je zgodil 11. september. "Zjutraj, ko je na tisoče ljudi bežalo iz dvojčkov, ki sta se rušila, je Spindler ravnal ravno nasprotno: tekel je naravnost v notranjost nebotičnika in pomagal ljudem ven," je za The Washington Post dejal njegov cimer iz študentskih let Kevin Yu. "Bil je točno takšna oseba. Ko zaslišimo eksplozije in streljanje, nas večina steče stran. Njegov nagon ga je vodil v ravno nasprotno," pripoveduje Yu. Spindler je tako preživel najsmrtonosnejši teroristični napad na ameriških tleh v zgodovini, nato pa končal pod streli islamskih skrajnežev v Nairobiju.

Jason, doma iz Houstona, je bil najstarejši od treh bratov. "Bil je prava energijska bomba," pravi Yu. Kot prostovoljec pri mirovnih silah je delal na oddaljenem območju Peruja ter v želji po avanturah in osebnostni rasti potoval po svetu. Njegovo življenje se je po tragičnem septembru 2001 spremenilo. "Nekaj je sprožilo spremembo v njegovem načinu razmišljanja. Čutil je, da lahko stori mnogo več," meni Yu.

Mama ubitega Jasona Sarah Spindler je za ameriško televizijo NBC dejala, da se je njen sin trudil za pozitivne spremembe v državah tretjega sveta.

Spindler se je nato umaknil iz investicijskega bančništva, diplomiral na Univerzi v New Yorku, nato pa se preselil v tujino ter se osredotočil na socialno podjetništvo. Na njegovo smrt se je odzvala tudi pravna fakulteta newyorške univerze. "Vsi, ki so ga poznali, se ga bodo spominjali. Njegova tragična smrt je velika izguba - ne le za njegove bližnje, temveč tudi za skupnost vseh posameznikov, ki si prizadevajo za izboljšanje življenja drugih s pomočjo socialnega podjetništva," so zapisali v izjavi. Njegov brat Jonathan pa je na Facebooku zapisal: "Ni besed, ki bi opisale počutje naše družine, vendar lahko rečem ... Jason Spindler - si in vedno boš neverjetni sin, brat in stric. /.../ Jason je preživel 11. september, bil je tudi gasilec in prepričan sem, da jim je pokazal hudiča." Z zapisanim se strinja tudi Yu. "Ne dvomim, da je, ko je slišal eksplozije pred hotelom, bil eden tistih, ki so skušali pomagati," pravi njegov prijatelj in dodaja, da bi bilo to, da bi se skril v kopalnico, kar nekoliko nenaravno. Spindlerjeva družina je na poti v Kenijo; njegovo truplo bodo prepeljali v ZDA, kjer bodo v ponedeljek (ko bi praznoval 41. rojstni dan) imeli zadušnico.

Imena in informacije o drugih žrtvah so v javnost pričele prihajati v torek in v sredo. Med ubitimi je tudi Britanec Luke Potter, ki je poleg britanskega imel tudi južnoafriško državljanstvo, je sporočila britanska dobrodelna organizacija Gatsby Afrika. Potter je bil direktor njihovih programov v Afriki. "Luka so spoštovali vsi, s katerimi je delal. V delovno okolje je vnašal ogromno zagona, odločnosti, delovn etike in novih idej," so sporočili iz organizacije. Zadnje dsetletje je tako preživel tako, da je pomagal najbolj revnim in ranljivim prebivalcem sveta. Še en britanski državljan je bil ranjen. Napadalci so ubili tudi priljubljenega kenijskega nogometaša Jamesa Oduora, znanega pod vzdevkom Cobra, je poročala kenijska radijska postaja Capital FM. Oduor j emed samim napadom celo tvital. "Streljanje in neprestane eksplozije," je napisal v enem od tvitov, tri minute kasneje pa: "Waaaah. Kaj se dogaja pri 14 Riverside? Kakšne novice od tam?" Zatem so ga ubili.

Isto podjetje je v terorističnem napadu na center Westgate v Nairobiju leta 2013 izgubilo svetovalca James Thomasa. Odgovornost za napad, v katerem je umrlo 67 ljudi, je prav tako prevzela skrajna islamistična skupina Al Šabab.