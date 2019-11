'Zvok šklepetanja čeljusti me bo preganjal do konca življenja'

"V trenutku, ko sem odhajal, je bila prva stvar, ki sem jo zagledal, njegova glava, ki se je usmerjala proti meni. Ta zvok, zvok šklepetanja njegove čeljusti, me bo preganjal do konca življenja," je novinarjem v bolnišnici v mestu Cairnsu v Queenslandu povedal 54-letni Dickmann.

Krokodil ga je zagrabil za stegno, ga skušal odvleči do vode in ga tam utopiti. Dickmannu je v tistem trenutku v glavo šinila ideja, da bi mu v oko, edini mehki del te živali z zelo trdo kožo, porinil prst."Prst sem porinil tako daleč, ko je bilo le mogoče, in nato je popustil prijem," je še povedal gozdni čuvaj.

Dickmannu je v nekaj minutah uspelo zlesti na krokodilov hrbet, mu zapreti čeljust in ga nato odriniti stran. Poškodovan se je moral zatem 45 minut voziti do svojega doma, od koder je končno lahko poklical reševalce.

"Ta krokodil je bil še posebej prebrisan," je novinarjem še povedal Dickmann. In napad na gozdnega čuvaja ga je stal življenja. Kot so sporočile oblasti v Queenslandu, so žival po napadu uspavali.

Na tropskih območjih severa Avstralije so morski krokodili, ki lahko v dolžino dosežejo tudi sedem metrov in tehtajo celo več kot tono, številčni, a napadi na ljudi so redki.