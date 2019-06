Preživeli iz grozljivega požara v tožbe proti trem podjetjem

Med njimi so podjetje za proizvodnjo oblog Arconic, proizvajalec izolacij Celotex in podjetje za proizvodnjo bele tehnike Whirlpool, poroča britanskiBBC.

Eden od prebivalcev pa je dejal, da ne čuti, da je "moralno pravilno" zoper podjetja ukrepati v ZDA in da gre za "odvračanje pozornosti" od odgovornosti, ki jih za dogodek nosita Kensingtonski in Chelsea Borough svet ter Organizacija za upravljanje večstanovanjskih stavb.

Pri tem pa so nekateri preživeli prebivalci londonske stolpnice zavrnili sodelovanje v sodni akciji zoper podjetja, saj menijo, da bi lahko to odvrnilo pozornost od še vedno trajajočih preiskav dogodka. "Spoštujemo tako odločitve tistih, ki želijo sprožiti postopke v ZDA, kot tudi tistih, ki si tega ne želijo," je ob tem dejal vodja skupnosti prebivalcev stolpnice.

V primeru uspeha bi lahko omenjena podjetja žrtvam grozljivega požara, ki je pred dvema letoma pretresel britansko in svetovno javnost , izplačala tudi na desetine milijonov evrov odškodnine. V skladu z ameriško zakonodajo naj bi pravni postopki trajali več let. Prva presoja o tem, ali bo primer nadaljeval svojo pot na sodišču, bo najverjetneje znana v roku šestih mesecev, polno sojenje pa bi se lahko nato začelo odvijati v roku 18 mesecev.

Tožbo bodo vložili tudi proti ameriški korporaciji Whirlpool, ki je izdelala hladilnik v stanovanju številka 16. Javna preiskava je namreč pokazala, da se zelo verjeten vzrok požara skriva prav v omenjeni napravi.Ob tem pa so drugi strokovnjaki povedali, da za takšen sklep ni dovolj dokazov. Tudi pri Whirpoolu so dejali, da v dveh ločenih preiskavah niso našli nobenih dokazov, ki bi potrdili kakršnokoli napako pri modelu hladilno-zmrzovalnega aparata, kakršen se je nahajal v famoznem stanovanju številka 16, ter da je v celoti izpolnjeval varnostne zahteve. Te sklepe pa je potrdil tudi glavni znanstveni svetovalec vlade."Zavezali smo se, da bomo pomagali pri preiskavi požara Grenfell stolpnice na vse možne načine," so sporočili. "V trenutku, ko je preiskava še vedno v teku, ne bi bilo primerno, da bi v tem trenutku še karkoli komentirali," so dodali.

Ameriški odvetniki, ki zagovarjajo preživele in sorodnike žrtev, naj bi tožbe vložili še ta teden v Filadelfiji na podlagi zakona o zanesljivosti produktov, v okviru katerega so podjetja odgovorna za škodo, nastalo zaradi blaga in produktov, ki jih prodajajo. Zvezna država, pristojna za izvedbo sojenja, pa je Pensilvanija, saj imata podjetji Arconic in Celotex tam svoj sedež.

Po mnenju odvetnikov se podobna nesreča v ZDA zaradi strožjih predpisov in prepovedi uporabe podobnih zunanjih oblog na visokih stanovanjskih stavbah ne bi mogla zgoditi.

Preden bo v primeru omenjenih tožb sploh prišlo do sojenja, pa je zelo verjetno, kot poroča BBC, da bodo vsa tri podjetja, omenjena v tožbi, vztrajala pri tem, da se sojenje za dogodek, ki se je zgodil v Združenem kraljestvu, ne more odvijati v ZDA.