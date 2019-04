Preživeli nemški državljani se z Madeire vračajo nazaj v domovino

Petnajst nemških državljanov, ki so preživeli hudo prometno nesrečo avtobusa v sredo na portugalskem otoku Madeira, se je vkrcalo na nemško vojaško letalo in so na poti v domovino. Enega nemškega državljana zaradi hujših poškodb še niso uspeli vkrcati in ostaja v bolnišnici v Funchalu.

Nemška vlada je dala na voljo posebno vojaško letalo, ki je sredi dneva poletelo z Madeire skupaj s poškodovanimi Nemci in zdravniško ekipo, so sporočili z nemškega zunanjega ministrstva. V hudi prometni nesreči turističnega avtobusa ta teden na Madeiri je umrlo 29 nemških državljanov. Voznik avtobusa s 55 potniki je blizu letoviškega mesta Canico v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato zapeljalo s ceste in padlo okoli osem metrov globoko ter pristalo na strehi ene od hiš. Petnajst nemških državljanov, ki so preživeli hudo prometno nesrečo avtobusa v sredo na portugalskem otoku Madeira, se je vkrcalo na nemško vojaško letalo. FOTO: AP Vzrok nesreče ostaja neznan Vzrok nesreče še ni znan, a se je po pisanju portugalskih medijev najverjetneje zgodila zaradi tehnične napake, kot so težave z zavorami ali stopalko za plin. V nesreči je bilo poškodovanih 27 ljudi, tudi portugalski voznik in vodič, ki ostajata v bolnišnici. Več poškodovanih je sicer bolnišnico zapustilo že kmalu po nesreči. Nekateri od nemških turistov so se odločili, da si bodo sami uredili pot domov. Na Madeiri so se v petek z žalnimi slovesnostmi in mašami poslovili od vseh umrlih potnikov. Portugalska vlada je po nesreči za vso državo v četrtek razglasila tridnevno žalovanje. Enega nemškega državljana zaradi hujših poškodb še niso uspeli vkrcati in ostaja v bolnišnici v Funchalu. FOTO: AP