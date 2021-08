130 slovenskih šol za čist zrak v učilnicah v nakup prezračevalnih naprav

Jeseni prihodnje leto se obeta 230 novih delovnih mest v proizvodnji prezračevalnih naprav in še dve novi obrtni coni z dodatnimi 200 delovnimi mesti. Vse to v Vojniku pod okriljem Francija Pliberška, lastnika celjskega MIK-a, ki mu je posel s prezračevalnimi napravami, ki jih sicer razvijajo že 14 let, dodobra zacvetel šele zdaj, v koronačasih, ko je vdihavanje čistega zraka še toliko pomembnejše. Zato se je na čakalno listo za njihove prezračevalne naprave, ki ves čas same nadzirajo ustreznost zraka, vpisalo že 130 slovenskih šol.