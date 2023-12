Pri 24 letih je oslepela, nato pa končala študij, postala psihologinja in doktorica psihoterapevtske znanosti. Tjaša M. Kos zase pravi, da je rojena pod srečno zvezdo. S slepo terapevtko smo se odpravil na golf, ob katerem se rada sprošča, in z njo ugotavljali, kakšen človek je pravzaprav srečen človek in ali je za to morda kriva debelejša denarnica, dobra služba, družina, sočutje ali pa genetika.