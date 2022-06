Pri 80 letih s kolesom na dan prevozi tudi do 100 kilometrov

80-letni Đuro Čulibrk iz Kranja se vsakdan poda na kolo. Pri njegovih letih bi pričakovali, da se s kolesom odpelje do trgovine in nazaj, a strastni kolesar na dan prevozi tudi do 100 kilometrov. Marsikdo niti z avtomobilom ne prevozi toliko kilometrov, kot jih Čulibrk naniza na kolesu. Še bolj navdihujoče pa je dejstvo, da kolesari skoraj popolnoma slep. Vid je izgubil po ponesrečeni operaciji sive mrene. Nesrečen splet dogodkov, ki bi marsikoga povsem odvrnil od športa, je njega samo še bolj spodbudil in zato si, kot pravi, ne predstavlja življenja brez kolesa.