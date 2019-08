Pri 93 letih umrl 'Tetra Pak' milijarder Hans Rausing

V 94. letu starosti je umrl švedski milijarder Hans Rausing , ki je Tetra Pak pomagal popeljati na pot svetovnega giganta. Podjetje za proizvodnjo kartonske embalaže je vodil kar 45 let - med leti 1950 in 1995, ko je svoj delež nato prodal bratu.

Podjetje za proizvodnjo embalaže Tetra Pak (pozneje Tetra Laval) je ustanovil leta 1944 ustanovil Hansov oče Ruben. Sprva so izdelovali kartonsko embalažo v obliki tetrahedrona. Izum tetrapak embalaže, kasneje tudi v obliki kocke, ki je vključevala izdelavo s pomočjo aseptične tehnologije, zaradi česar je vsebina ostajala dalj časa sveža oziroma je podaljševala rok uporabe živila, je tako sčasoma na trgu popolnoma nadomestil težje in lomljive steklenice. Podjetje je izjemen uspeh doživelo v 60. letih prejšnjega stoletja pod vodstvom Hansa in njegovega brata Gada.

V 80. letih prejšnjega stoletja sta se brata Rausing nato preselila v Veliko Britanijo, da bi se izognila višji davčni stopnji v svoji matični državi. Hans Rausing, ki je živel v Wadhurstu v vzhodnem Sussexu, se je kmalu nato uvrstil na vrh liste najbogatejših Britancev.

Potem ko je leta 1995 zapustil družinsko podjetje, je velik del svojega časa namenil filantropiji. Njegova družina je več kot milijardo funtov (1,1 milijardo evrov) namenila za inovacije in raziskave na področju medicine, človekovih pravic, kulture in okolja.

Leta 2006 je bil imenovan za poveljnika častnega viteškega reda Britanskega cesarstva (KBE) za svoje človekoljubne dejavnosti.

Njegovi trije otroci so ob njegovi smrti v skupni izjavi dejali: "Naš oče je bil izjemen človek, saj je v svoji dolgi in ugledni karieri dosegel veliko stvari kot podjetnik in industrialec, nato pa kot filantrop, ki podpira več dobrodelnih ustanov in fundacij. Na to smo zelo ponosni, predvsem pa bomo nanj kot ljubečega očeta in predanega družinskega človeka negovali svoje ljube spomine."