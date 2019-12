Pri netenju požarov ujeli tri 12-letnike

Predstavnik policije Brian Pedersen je za The Sydney Morning Herald dejal, da je "izredno skrb vzbujajoče", da mladi še naprej "ignorirajo, kako nevarni so lahko požari". "Pozivamo celotno skupnost, naj bo pozorna, in prijavi kakršnokoli sumljivo vedenje."Dodal je, da jim informacije in prijave s strani skupnosti lahko pomagajo pri preprečevanju požarov.

Vse tri požare so gasilci kmalu pogasili, večje škode ni bilo.

Policija je sprva obravnavala dva 12-letnika, ki sta okoli 10. ure dopoldan v nedeljo podtaknila požar v rezervatu Koonawarra. Oba se bosta morala udeležiti mladinske konference zaradi podtaknitve gozdnega požara. Drugi incident se je zgodil v Warilli, kjer so obravnavali tretjega dečka zaradi manjšega požara, ki ga je 12-letnik zanetil za športnim klubom.

Na območju Novega Južnega Walesa trenutno gori še 125 požarov, 54 izmed teh gasilci še niso zajezili. Gasilcem, ki se trudijo zaščititi domove ljudi, prebivalce več obmorskih mest pa so pozvali, naj bodo v pripravljenosti zapustiti svoj dom, delo otežuje močan veter in visoke temperature. Oblasti so vzpostavile več evakuacijskih centrov.

Od julija letos je v približno 7000 požarih pogorelo že dva milijona hektarjev zemlje, poroča Guardian. Gre za"najbolj zahtevno sezono požarov do sedaj," opozarjajo oblasti. Umrlo je šest ljudi, uničenih pa je bilo 673 domov in 1400 stavb. Medtem meteorološka služba opozarja, da bo gost oblak dima, ki je prekril Sydney, vztrajal vsaj še do torka.