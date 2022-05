Pri obnovi strehe Plečnikovih Križank sodelovalo preko sto strokovnjakov

Šest let so bile Plečnikove Križanke brez strehe, saj je bila stara pomična streha poškodovana v snežni ujmi aprila 2016. Obnova je trajala tako dolgo, ker se je zapletlo, potem ko niso dobili soglasja za vpenjanje enakega tipa strehe, kot je bila prvotna. Projekt obnove je bil velik zalogaj, pri katerem je sodelovalo več kot sto različnih strokovnjakov. Novo streho je zasnoval arhitekt Peter Gabrijelčič. Trinajst med seboj povezanih ločnih jeklenih prostorskih nosilcev z razponom od 32 do 35 metrov nosi zgolj osem kar 12 metrov visokih vitkih stebrov. In ne boste verjeli, nova streha, ki je sicer začasna, zdrži težo metra in pol snega. Toliko ga je v Ljubljani zapadlo leta 1952.

