Velik primanjkljaj zdravil, motnja v preskrbi pri kar 275 zdravilih

Stiska staršev otrok z epilepsijo traja že od lanskega poletja. Zdravila, ki ga nujno potrebujete vsak dan, v slovenskih lekarnah pogosto ni več moč dobiti. V sredo se je na družbenih omrežjih oglasila ena izmed zaskrbljenih mam, katere otrok mesečno potrebuje več kot eno stekleničko zdravila, ki pa v ljubljanskih lekarnah ni več na voljo. S pomočjo delitev in klicev so se v celotni državi našle le štiri stekleničke. Motnja v preskrbi z zdravili je, po podatkih Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, pri nas prijavljena pri trenutno 275 zdravilih, nekaj pa je takih, ki še niso zaznane.