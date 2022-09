Dober mesec in pol po največjem požaru v zgodovini Slovenije je vlada v četrtek sporočila, da bo delno krila intervencijske stroške, gre za 5,2 milijona evrov, ki so nastali med požarom. Dobrih tri in pol milijona evrov bo tako iz proračuna namenjenih gasilskim društvom kot tudi drugim organizacijam, ki so pri požaru pomagale. Za čim hitrejšo sanacijo Krasa si prizadeva tudi lokalna skupnost, ki z različnimi načini zbira denar za obnovo in gasilce.