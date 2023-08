Med sanacijo poplavljenih površin je obvezna ustrezna zaščita

Sanacija po vseh prizadetih občinah intenzivno poteka, še vedno so povsod dobrodošli prostovoljci in težka mehanizacija vseh vrst. Novost na aplikaciji Poplave 2023 je, da lahko zdaj označite, kateri dan bi lahko pomagali. Ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi pa Geološki zavod Slovenije opozarja, da bodite pozorni na dogajanje na že sproženih plazovih. Pozorni bodite tudi pri čiščenju poplavljenih domov. Deroča voda je v gospodarske objekte, avtomobile in na igrišča poleg blata lahko prinesla tudi nevarne kemikalije, denimo kurilno olje, naftne derivate in druge kemikalije. Te tekočine so lahko zajele tudi vrtove in njive, pod blatom pa je skrita zelenjava. Jo je še varno uporabiti ali jo je bolje zavreči? S čim očistiti ostanke mulja in ostalih snovi, ki jih je voda prinesla v objekte? Je lahko uporaba čistil v sanaciji zdaj človeku nevarna?