Obsežen požar pri Šibeniku pomaga gasiti tudi 26 vojakov s tremi vozili

Na območju južne Dubrave pri Šibeniku divja obsežen požar. Namestnik župana Šibenika Danijel Mileta je povedal, da je obstajala nevarnost, da bi ogenj dosegel vas Rupići, kjer so prebivalcem okoli 50 hiš že odredili evakuacijo, a so gasilci ogenj uspešno ustavili.

Iz tamkajšnje policijske uprave so okoli 18. ure sporočili, da je ob lokalnih cestah med drugim zaprta avtocesta A1 med odcepoma Pirovac in Vrpolje. Izpostavili so, da trenutno življenja in poslopja na tem območju niso ogrožena, da pa policisti pomagajo pri urejanju prometa, zato voznike pozivajo k potrpljenju in pozornosti.

Iz hrvaške vojske so sporočili, da pri gašenju požara sodeluje 26 vojakov s tremi vozili, in da jih bodo v primeru potrebe poslali še več. Ob 120 gasilcih s 40 vozili požar gasijo tudi tri večja letala za gašenje in tri manjša letala.