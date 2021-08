V Solkanu do konca avgusta za večjo varnost skrbijo mladi informatorji

Ob reki Soči v Solkanu po tragičnih utopitvah dveh dečkov lani in letos po novem dela informator, ki obiskovalce obvešča o nevarnosti utopitve. To je eden izmed ukrepov, ki jih predvideva sporazum za večjo varnost na tem območju, ki so ga podpisali predstavniki novogoriške mestne občine, Soških elektrarn in tamkajšnjega Kajak kluba. Informator bo na lokaciji vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 10. in 19. uro. Oblečen bo v belo majico z logotipom Mestne občine Nova Gorica in napisom Informator, delo bo opravljal do konca avgusta.