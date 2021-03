Pri velenjskih učiteljih stranski učinki izzveneli. Pouk se nadaljuje

Čeprav dokazov o povezavi med cepljenjem s cepivom AstraZenece in pojavom krvnih strdkov ni, so številne evropske države zaradi zapletov po cepljenju začasno ustavile cepljenje s tem cepivom. Pri nas smo do zdaj zabeležili le pričakovane neželene učinke. A zaradi novic iz tujine in 26 šolnikov, ki so zaradi stranskih učinkov po cepljenju ostali doma, pouk pa je odpadel, zdravstveni domovi po vsej državi zdaj beležijo odpovedi cepljenja. Stranski učinki pri učiteljih z velenjske šole so sicer že izzveneli, se je pa podobno zdaj ponovilo na eni od mariborskih gimnazij.

icon-expand