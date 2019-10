Sedem fantov, ki naj bi večkrat skupinsko posilili 15-letnico, se lahko brani s prostosti

Splitski časnik dodaja, da so posilstvo posneli z mobilnim telefonom, posnetek so uporabili, da so dekle izsiljevali za nadaljnje spolne odnose. Ker je odnose zavrnila, so ji grozili, da bodo posnetke predvajali njenim staršem in prijateljem. V letu dni so dekle skupno posilili najmanj šestkrat. V enem primeru sta bila posiljevalca dva, v ostalih primerih trije ali štirje, nikoli pa vseh sedem, poroča časnik, ki se sklicuje na policijske vire.

Kaznivo dejanje so prvič storili avgusta lani, ko je bila 15-letnica na domači zabavi z več najstniki, med katerimi je bil tudi njen bivši fant. Dekle so trije osumljenci začeli spolno nadlegovati, zaklenili so jo v sobo, 19-letnik pa jo je spolno zlorabil, poroča Slobodna Dalmacija.

Julija letos je dekle napovedalo, da bo vse prijavilo policiji. Nato jo je bivši fant, ki je prav tako sodeloval pri posilstvih, brutalno pretepel in ji znova zagrozil, naj nikomur nič ne pove, poroča Večernji list.

Kot dodaja, se je dekle pred kratkim obrnilo na šolsko psihologinjo, ta pa je obvestila center za socialno delo. Z vsem so seznanili policijo, ki je našla sporne posnetke na mobilnih telefonih fantov ter prejšnji petek sedmerico tudi prijela. Nekateri so na policiji priznali dejanja. Potem ko so jih kazensko ovadili, pa so bili tudi policisti presenečeni, da je sodnik sedmerico izpustil in jim dovolil, da se bodo lahko branili s prostosti.

Medtem ko so sedmerico zasliševali na policijski postaji v Zadru, so pred postajo protestirali njihovi starši in sorodniki. Žrtev so obtožili, da je s svojim obnašanjem dala povod za vrsto skupinskih posilstev, še navaja Slobodna Dalmacija.

Časnik poudarja, da so osumljenci vsi po vrsti sinovi vplivnih staršev, katerih moč se je pokazala tudi z odločitvijo sodnika, da izpusti osumljence na prostost kljub številnim nedvoumnim dokazom o vpletenosti v zločin ter hitrem posredovanju policije in državnega odvetništva.

Večina prebivalcev kraja, kjer so se zgodila posilstva, je pretresena zaradi zločina in tudi zaradi dejstva, so so osumljence izpustili na prostost, čeprav jih večina živi v istem kraju kot žrtev. Sodnik jim je zgolj prepovedal, da bi se ji približali.

Hrvaška časnika spominjata na podoben primer pred šestimi leti, prav tako na območju Zadra, ko je pet fantov, tudi dva mladoletna, na plaži skupinsko posililo 17-letnico. Storilci so bili obsojeni na zaporne kazni od enega do malo manj kot pet let zapora.