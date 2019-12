Pri Zagrebu našli mačko, vredno na tisoče evrov. Je pobegnila slovenskemu lastniku?

Portal VGDanas je prejel video, ki prikazuje veliko mačko, ki vsekakor ne sodi na območje okrog Zagreba. Strokovnjaki z Veterinarske fakultete v Zagrebu so za VGDanas potrdili, da gre za mačko serval. Kot so jim neuradno še povedali, gre najverjetneje za servala, ki je poleti pobegnil lastniku v Sloveniji, opažen pa je bil že avgusta, ko naj bi ga posneli lovci.

Serval je srednjevelika mačka, ki zraste do 60 cm in tehta 18 kg ter se prehranjuje predvsem z glodavci ter manjšimi pticami in plazilci. Zaradi posebnega videza je iskana žival na črnem trgu z divjimi živalmi, s cenami nad 10.000 evrov. Serval bo zimo sicer težko preživel, saj ni prilagojen na mrzlo podnebje.