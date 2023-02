'Pri zunanjem izvajalcu se gara, plačan pa si manj'

Delali so tudi 14 dni zaporedoma, dogajalo se je, da so morali v enem dnevu počistiti 35 sob. Kar je dobrih 10 minut na sobo. Kornelija Kianec, predsednica Sindikata delavcev Samsic, se spominja: "S čistili smo imeli težave, niso bila vedno na voljo. Včasih je bila tudi samo voda, nismo imeli zadosti krp." Leta 2013 so jih namreč prodali Aktivi čiščenju, takratno situacijo s Sava Turizmom, ki je na las podobna tokratni, opiše Kornelija Kianec: "Savini delavci so imeli večjo izhodiščno plačo za kar 150-200 evrov, imeli so regres, ki je bil letos 650 evrov višji od našega, božičnico so dobivali vsako leto ali v denarni obliki ali bone. Mi od 2013 božičnice nismo videli."

Od leta 2018 Kiančeva dela pri zunanjem izvajalcu Samsic, kjer so pogoji boljši, a še vedno za nižjo plačo dela več kot prej, zato se sprašuje: "Kaj pravi država, zakaj dovoli, da se to dela?"

Situacijo tako komentira Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo: "Če bo Sava Turizem šla v outsourcanje preostalih 10 odstotkov sobaric in čistilk, definitivno ne bomo mogli reči, da je bila država dober zgled preprečevanja outsourcinga. Ministrstvo za delo definitivno stoji na strani zaposlenih, zato je tudi naš minister na vladi že večkrat opozoril in tudi javno smo pozvali SDH, da naj v tem primeru ukrepa in poskusi preprečiti outsourcanje še ostalih sobaric pri Sava Turizmu."

Vendar je vpliv ministrstva precej omejen, nadaljuje Juvan, saj ima zadnjo besedo vlada. Ta se je lansko leto ob podpisu koalicijske pogodbe glede prekarnega dela zavezala, da bo javni sektor postal pozitiven zgled. Pa je res? Od 19 ministrstev imata čistilke zaposlena le dva, in sicer ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za delo. "Trudimo se poiskati tudi redne zaposlitve za naše varnostnike," pravi Juvan.

Da je to možno, kaže tudi Fakulteta za družbene vede, ki je pred šestimi leti od zunanjega izvajalca prezaposlila šest čistilk in naknadno še eno. Danes si z zunanjimi izvajalci pomagajo le pri nadomeščanju bolniških odsotnosti.

Če naj bi se vodstvo, kot so nam zaupali delavci Sava Turizma, sklicevalo na bolj kakovostne storitve pri zunanjih izvajalcih, pa na FDV ugotavljajo, da so prostori enako dobro očiščeni oziroma ponekod zaradi stalne prisotnosti in nadzora čistilk celo bolje.