Približno 200 migrantov poskusilo vstopiti iz BiH na Hrvaško

Skupina okoli 200 migrantov je zapustila namestitvene centre v BiH in skušala prečkati mejo s Hrvaško. Med njimi so bile tudi družine z majhnimi otroki. Zaustavila jih je bosansko-hercegovska policija, ki je postavila blokado. Migranti so se nato počasi začeli vračati proti Veliki Kladuši, kjer so nastanjeni v imrpoviziranem begunskem centru.

Policija Bosne in Hercegovine je danes zaustavila približno 200 migrantov, ki so poskušali vstopiti na Hrvaško pri mejnem prehodu Maljevac v bližini Velike Kladuše. Kot so potrdili, so migrante ustavili v neposredni bližini mejnega prehoda s Hrvaško. Medtem se je manjša skupina migrantov napotila proti mejnemu prehodu Izačići.

Na ministrstvu za notranje zadeve unsko-sanskega kantona so potrdili, da so približno 200 migrantov ustavili približno 200 metrov pred mejnim prehodom Maljevac. Migranti so nameravali vstopiti na Hrvaško in nadaljevati svojo pot proti Zahodu. Po pogajanjih s policisti so se v manjših skupinah v policijskem spremstvu začeli vračati v migrantski center Trnovo v Veliki Kladušu. Ob mejnem prehodu so bili poleg policistov iz BiH pripravljeni na posredovanje tudi hrvaški policisti, območje so nadzorovali s policijskim helikopterjem.

