Pričanje El Chapove ljubice: Gol pobeg in podkupljeni predsedniki

Porota je poslušala težko pričakovano izpoved ljubice mehiškega mamilarskega kralja Joaquína Guzmána 'El Chapa', kako sta iz hotelske sobe pobegnila pred racijo ameriških agentov skozi predor, ki se je skrival pod kopalniško kadjo. Kot zatrjuje njegova nekdanja ljubica, je bil El Chapo med enim izmed najbolj legendarnih pobegov povsem gol.

"Imela sem svoje razloge. Na mamilarski posel sem pristala, ker nisem hotela, da bi sumil, da ga bom izdala, in da mi ne bi zaupal, saj bi me lahko poškodoval." FOTO: AP

V četrtek je v New Yorku na sojenju zloglasnemu šefu mamilarskega kartela Joaquínu Guzmánu oziroma El Chapu pričala njegova nekdanja ljubica Lucero Guadalupe Sánchez López, poroča Guardian. To pričanje je bilo eno izmed najbolj težko pričakovanih in kontroverznih. El Chapova žena Emma Coronel, ki je bila doslej zvesto prisotna na vseh obravnah, je morala tokrat globoko zajeti sapo, saj so na dan prišle intimne podrobnosti El Chapovega odnosa z njegovo ljubico. El Chapo in njegova žena sta bila v času, ko se je zgodil incident sicer poročena sedem let, njuni hčerki dvojčici pa sta bili stari dve leti. "Na mamilarski posel sem pristala, ker nisem hotela, da bi mislim, da ga bom izdala" Sanchezova je na sodišču povedala, da je bila El Chapova ljubica in gospodinja tri leta. Poleg tega jo je mamilarski kralj zadolžil za razpečevanje marihuane v mehiških zveznih državah. Kot je povedala, je El Chapo zahteval, da skrbi, da je ta "Buena, bonita y barata" - dobra, lepa in poceni. Kot je pojasnila, je bil njun odnos zapleten, a v njem je bil prisoten tudi strah: "Imela sem svoje razloge. Na mamilarski posel sem pristala, ker nisem hotela, da bi sumil, da ga bom izdala, in da mi ne bi zaupal, saj bi me lahko poškodoval. Sem pa zavrnila njegov poziv, da bi v posel vključili tudi mojo družino." Eden izmed dokazov na sodišču je bilo tudi njeno sporočilo El Chapu, ki se je nanašalo na njeno 'poslovno' vlogo, v katerem je zapisala : "Všeč mi je, tako se vsaj počutim koristno."

El Chapo in njegova žena sta bila v času, ko se je zgodil incident sicer poročena sedem let, njuni hčerki dvojčici pa sta bili stari dve leti. FOTO: AP

Tiste noči leta 2014 je bil par v postelji, ko so hotel Miramar v letoviškem mestu Mazatlan obkolili ameriški marinci in agenti. Opazil jih je El Chapov varnostnik, ki je svojega šefa pravočasno posvaril. Po pripovedovanju Sanchezove je El Chapo kar gol pohitel proti kopalnici, sledila mu je tudi sama in tam je odprl kopalniško kad, ki je razkrila skriven predor. Po pričevanju Sanchezove je dejal: "Ljubezen, ljubezen pridi sem." Bila sem prestrašena, saj je bil predor zelo temen, je opisala. El Chapa so sicer v raciji vseeno zajeli. Barantal z mehiškim predsednikom

Po pripovedovanju Sanchezove je El Chapo kar gol pohitel proti kopalnici, sledila mu je tudi sama in tam je odprl kopalniško kad, ki je razkrila skriven predor. FOTO: AP

Poleg intimnih podatkov o El Chapovem življenju pa so na sojenju na dan prišle tudi šokantne obtožbe o sodelovanju med kartelom in politično oblastjo. Novinarji so leta in leta zbirali o podatke o povezah med kartelom, policijo, vojsko in politiko, pri čemer je umrlo več predstavnikov 'četrte veje oblasti'. Da je zloglasen kartel Sinaloa podkupoval politike, vojaške uradnike in ostale uslužbence, je prav tako že znano, tudi to, da je El Chapo podkupoval celo predsednike je presenetilo redko koga. A porotniki so lahko tokrat slišali, da se je z njimi celo pogajal o višini podkupine. Na sojenju so tako na dan pricurljale neverjetne podrobnosti o tem, kako se je predsednik Enrique Peño Nieto, nekdanji mehiški predsednik, kar sam obrnil na El Chapa in mu predlagal, da bi v zameno za plačilo 220 milijonov evrov podkupnine prenehali z lovom nanj. Zgodba se je po besedah prič zaključila tako, da je El Chapo barantal s predsednikom in znesek znižal na 90 milijonov evrov.

Ameriški tožilci so več let pripravljali proces proti zloglasnemu Joaquinu Guzmanu El Chapu. FOTO: AP