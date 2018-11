Priče opisujejo strelski napad: Mislila sem, da pokajo baloni

Ko je 28-letni nekdanji marinec v baru Borderline začel streljati vsepovprek, je med ljudmi izbruhnila panika. Nekateri so se zatekli v stranišča, dugi so iz lokala bežali tako, da so s stoli razbili okna.

"To je naravnost grozljivo. Poskušajte si predstavljati: ljudje gredo ven v sredo zvečer, da bi se zabav ali, v lokal, kamor so šli že tolikokrat prej. Thousand Oaks velja za eno najbo lj varnih mest v ZDA, pa se zgodi nekaj takega. Poskušamo doumeti, a ne gre. To je velika tragedija," je o strelskem napadu v Kaliforniji, v katerem je Ian David Long ubil 12 ljudi, nato pa še sebe , povedal šerifov tiskovni predstavnik Garo Kuredjian .

"Bila sem na plesišču, ko sem zaslišala strele. Ozrla sem se in slišala ljudi, ki so kričali: Na tla!" je za CNN povedala Teylor Whittler, ki je v baru praznovala 21. rojstni dan. "Zavladala je panika, ljudje so vstali in začeli teči, poteptali so me, ležala sem na tleh, dokler me nekdo ni zgrabil in odvlekel ven," je opisala.

Tudi 21-letna promotorka Taylor von Molt je bila na plesišču, ko so odjeknili streli. "To je country bar, plesali smo v vrstah. Slišala sem nekaj kot pokanje balonov. Bila sem zmedena, saj sem vedela, da ni nikjer nobenih balonov. Obrnila sem se in ga videla streljati. Stekla sem k najbližjemu izhodu, se pri tem spotaknila in padla," je povedala za CNN. Ko je bila zunaj, je stekla k najbližjemu stanovanju in se zatekla tja.

Šerif okrožja Ventura Geoff Dean je na tiskovni konferenci povedal, da je bilo v času napada v baru šest policistov v civilu, ki s seboj niso imeli orožja. Mama enega od deklet je policiji povedala, da so se postavili pred njeno hčerko, da bi jo zaščitili pred streli.

Napadalcu se je po robu postavil tudi policist Ron Helus, ki je bil po klicu na intervencijsko številko prvi na kraju dogodka. Streljala sta drug proti drugemu in Helus je bil ranjen. Pozneje je v bolnišnici umrl. "Ron je bil tudi nocoj, tako kot vedno, popolnoma predan svojemu delu. Kot sem dejal njegovi ženi – umrl je kot junak," je o svojem kolegu povedal vidno pretresen Dean.