Pričenja se gradnja tretje razvojne osi, vredne kar milijardo evrov

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je po 16 letih od ideje zapičil prvo lopato za severni krak tretje razvojne osi. Tretja razvojna os bo v prvi fazi povezala Korošce z osrednjo Slovenijo, potekala bo od Slovenj Gradca do Šentruperta pri Celju. Gre za enega najdražjih krakov v zgodovini izgradnje avtocest, stal bo skoraj milijardo evrov, a prinesel razvoj Koroški in Sloveniji in imel multiplikativen učinek na gospodarstvo, zagotavlja minister.