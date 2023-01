Sindikat vzgoje in izobraževanja je ponovno sedel za pogajalsko mizo, na kateri je še vedno stavkovni sporazum o končanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Ta se je začela še pod prejšnjo vlado in čeprav je trenutno v mirovanju, se lahko, opozarja predsednik SVIZ Branimir Štrukelj, kadar koli ponovno sproži. Ministrstvu za izobraževanje so podrobneje predstavili sramotne plače pomočnic vzgojiteljic.

