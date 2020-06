Državno prvenstvo za teniške rekreativce in veterane, letos tekmuje rekordnih 107 tenisačev

Če je Wimbledon teniško svetišče za profesionalce, so teniška igrišča Z Sporta v Ljubljani v teh dneh za slovenske rekreativce in veterane. Od petka pa do nedelje namreč poteka državno prvenstvo. Na odprtju je bilo opaziti tudi nekaj znanih Slovencev, med udeležence pa se je pomešal tudi Aleksander Pozvek, ki je z našim profesionalnim tenisačem Blažem Kavčičem najprej opravil svoj prvi trening nato pa odigral partijo.