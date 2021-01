Pričetek cepljenja splošne populacije: povpraševanja ogromno, cepiva premalo

Ponekod poteka cepljenje širše populacije. Za starejše od 80 let je v tej pošiljki namenjenih 10.000 odmerkov. Povpraševanje je ogromno, številke prijavljenih le še naraščajo. A doze cepiva, ki jih Slovenija prejme v prihodnjih dveh tednih, bodo šle tudi za drugi odmerek, kar pomeni, da bodo naslednji na vrsti šele v začetku februarja. Kako pa se na cepljenje naročiti, če vemo, da vsaka zdravstvena ustanova to ureja na svoj način? Grška ideja, da bi ljudje, ki so cepljeni in tisti, ki so covid preboleli, lahko s certifikatom potovali znotraj meja Unije, je tako še prenagljena. O tem se zdaj samo razmišlja, pove Krek.

