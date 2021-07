Pričetek prelomnega sojenja kardinalu Becciuju

V Vatikanu se je začelo eno prelomnih sojenj deseterici nekdanjih visokih uslužbencev sekretariata za vatikanske finance. Obtoženi so zlorabe položaja, pranja denarja, goljufije in korupcije. Glavni obtoženec in prvi kardinal, ki mu sodijo na vatikanskem sodišču, pa je 73-letni Giovanni Angelo Becciu, ki je državno blagajno Svetega sedeža osiromašil za več kot pol milijarde evrov. Denar, tudi tisti namenjen dobrodelnosti, si je prisvojil s pomočjo podjetij svojih dveh bratov. Kar lep kup vatikanskega denarja – pol milijona evrov – pa je nakazal domnevni ljubici, 40-letni Cecilii Marogni na račun slamnatega podjetja, ki ga je registrirala v Sloveniji.

