Pričevanja nekdanjih kitajskih pripornikov: To sem bil nekoč jaz

Medtem ko Kitajska vztrajno zavrača očitke, da kruto ravna z muslimansko manjšino Ujgurov, se je pred nekaj tedni na spletu pojavil posnetek drona, ki kaže, kako ravnajo z ujetniki, večinoma pripadniki muslimanskih manjšin. Na posnetku, za katerega so evropski obveščevalni viri za Sky News in CNN potrdili, da je pristen, lahko vidimo, kako policisti z vlaka vodijo množico moških, oblečenih v vijolične in oranžne jopiče z napisom "center za pridržanje Kašgar". Šlo naj bi za premestitev ujetnikov iz enega taborišča v drugega. Na stotine moških, obritih glav, s prevezami čez oči in rokami, priklenjenimi za hrbtom, spremljajo policisti v uniformah, jih posedejo na tla in nato odpeljejo naprej.

Uporabnik, ki je posnetek objavil na YouTubu, je ob njem zapisal, da gre za prikaz "dolgotrajnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Šindžangu, avtonomni regiji Ujgurov, ki ga izvaja kitajska vlada".

Gre za kriminalce in teroriste in za povsem običajen postopek premestitve zapornikov, trdijo kitajske oblasti.

Organizacije za človekove pravice kitajske oblasti že dalj časa obtožujejo, da v velikih taboriščih v provinci Šindžang na zahodu države nezakonito zadržujejo okoli milijon ljudi, večinoma pripadnikov etnične manjšine Ujgurov, pa tudi drugih pretežno muslimanskih manjšin. Peking zanika, da bi šlo za sistematično zatiranje etničnih ali verskih skupin, pač pa taborišča predstavlja kot "prostovoljne tabore za deradikalizacijo" in "delovne centre". A tisti, ki so prišli iz takšnih taborišč, pravijo, da gre za koncentracijska taborišča. Vse več pa je tudi obtožb o zlorabah, nasilju nad pridržanimi ter prisilni politični indoktrinaciji.

"Kitajska mora odgovarjati za takšno početje. Toliko držav podpira Kitajsko glede človekovih pravic, ne da bi vedeli, da kot kaže skuša izbrisati celotno identiteto Ujgurov," je za CNN dejal neimenovani obveščevalni vir, ki je prav tako zatrdil, da je posnetek pristen. Glede na njegove podatke so kitajske oblasti pred časom iz Kašgarja v Korlo premestile okoli 500 priprtih Ujgurov. Lokacija na posnetku pa naj bi bila prav postaja v bližini Korle, je s pomočjo digitalne tehnologije ugotovil raziskovalec z avstralskega inšituta za strateško politiko Nathan Ruser.

'To sem bil nekoč jaz'

Da je dogajanje na posnetku povsem pristno in podobno tistemu, kar sta sama doživela, sta za CNN potrdila tudi dva nekdanja pripornika. Amanzhan Seit, pripadnik muslimanske etnične skupine Kazakov, je bil na Kitajskem priprt leta 2018, čeprav mu nikoli niso pojasnili, zakaj oziroma ni bil na sojenju. Po nekaj tednih v enem kampu so ga premestili v drugega. Premestitev je potekala točno tako, kot kaže posnetek, je zatrdil.

"Prisilili so nas, da smo sedeli na takšen način. Nadeli so nam lisice okoli rok in nog in nam dali preveze čez glavo. Tam je bilo veliko policije z orožjem," je pojasnil. V času, ko je bil pridržan, je bilo najhuje to, da ni vedel, kaj se bo zgodilo. Po več mesecih so ga izpustili in zdaj se je preselil v sosednji Kazahstan.

"Ko gledam ta posnetek, me je še vedno strah, saj vem, o čem razmišljajo priporniki. Ne vedo, ali jih bodo odpeljali nekam ali pa jih bodo postrelili. Grozljivo je," opisuje moški.

Omerbek Bikali, še en Kazak, se tako kot njegov sotrpin še vedno zelo živo spominja, kako strah ga je bilo v pridržanju. Tudi sam je v enem od takšnih kampov leta 2017 preživel več mesecev. Zdaj živi na Nizozemskem in trdi, da so ga v taborišču redno mučili. Taborišča so pekel, pravi. "Mislim, da je bil glavni razlog, zakaj nas mučijo, predvsem to, da nas naredijo šibke, da se ne upiramo," pravi Bikali.

Njega so sicer iz enega taborišča v drugega premestili z avtomobilom, na glavo so mu poveznili veliko vrečo, roke pa je imel vklenjene. Ob spremljanju posnetka so ga preplavila čustva. "Tako žalosten sem. To sem bil nekoč jaz. Tega ne morem pozabiti. To je kriminal," pravi.

Kitajske oblasti se na njuni pričevanji in posnetek niso odzvale.