Pridite hitro, otroku je slabo: več kot dve uri v avtomobilu na 40 stopinjah Celzija

Zatem pa so ugotovili, da je bil otrok v avtomobilu zaprt več kot dve uri na približno 40 stopinjah Celzija. Takoj so ga prepeljali v puljsko bolnišnico, zatem pa v bolnišnico v Reko, saj je bilo njegovo stanje kritično. V bolnišnico so za Dalmacija Danas potrdili, da se štiriletnik nahaja na intenzivni negi, njegovo stanje pa je resno.

Prosim vas, pridite hitro, otroku je slabo - je v četrtek okoli 14.30 ure oče štiriletnega otroka klical reševalce v Rovinju. Ti so ob prihodu pred družinsko hišo našli štiriletnika v slabem zdravstvenem stanju in z visoko vročino.

Ne puščajte otrok v parkiranem avtomobilu!

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) so že pred leti, ko smo tudi v Sloveniji zabeležili nekaj primerov, ko so starši otroke pustili v vozilu, opozorili, da vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila.

In poudarili, da malo odprto okno avtomobila skoraj nič ne vpliva in ne prepreči usodnega segrevanja notranjosti avtomobila, prav tako ne pomaga prejšnje hlajenje avta s klimo, saj je le v nekaj minutah temperatura v avtu enaka kot zunaj in potem le še narašča. Tudi pri temperaturah 21 stopinj Celzija in manj se lahko avto v sončnih dneh v manj kot desetih minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje.