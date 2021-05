Pridobitev postojnske porodnišnice: fotolučka za zdravljenje zlatenice

V postojnski porodnišnici se vsako leto rodi 1500 novorojenčkov, nosečnice in porodnice v Postojno prihajajo iz vse Slovenije in postojnska porodnišnica je v dobrodelni akciji Slojenčki kot prva prejela donacijo podjetja T-2, najsodobnejšo fotolučko za zdravljenje zlatenice. Fototerapijo potrebuje okoli 15 odstotkov vseh novorojenčkov, ki se letno rodijo v Sloveniji in pri katerih se v prvih dneh življenja pojavi srednje težka ali težka oblika zlatenice. Tovrstno zdravljenje pri nas tako potrebuje okoli 3000 otrok, pri katerih bi lahko brez zdravljenja bilirubin povzročil trajno okvaro možganov in invalidnost.

