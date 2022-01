Vsak petek na koncu oddaje SVET Taya Damjan in Aleksander Pozvek nasmejita ob uspešnih in tudi neuspešnih preizkusih v različnih veščinah. To, da je po številu zmag Taya v visoki prednosti, je sedaj jasno. Ali bo Aleksandru vseeno šlo kaj bolje v letošnjem letu, pa lahko le upamo. Tokrat sta nam pripravila pregled najbolj zabavnih trenutkov z njunih snemanj.