Na vrata trkajo Gašper, Miha in Boltežar

Na kaj pomislite, ko zaslišite besede sveti trije kralji? Med drugimi verjetno na darove, jaslice ali na to, da se bliža čas, ko boste morali pospraviti božično jelko. Nekateri pa zagotovo na kolednike, ki hodijo naokrog in ljudem voščijo vse lepo v novem letu. Običaj koledovanja izhaja iz latinske besede kalende, ki predstavlja prvi mesec v rimskem koledarju in ponazarja praznovanje novega leta. Ko so običaj prevzeli kristjani, je ta začel predstavljati predvsem prihod svetih treh kraljev, Gašperja, Miha in Boltežarja, ki so Jezusu prinesli darove. Naši sodelavci so se pridružili kolednikom na terenu in preverili, kako običaj poteka danes in kaj je bil njegov namen v preteklosti.