Prihajajo okrepitve: mejo bo slovenskim policistom pomagalo nadzirati 21 tujih

21 policistov iz Estonije, Litve in Poljske bo rešilo problem pomanjkanja slovenskih policistov na schengenski meji, saj bodo pomagali nadzorovati južno mejo s Hrvaško. Tuji policisti bodo del mešanih patrulj, ki bodo nadzorovale prehode ilegalnih migrantov na območju Dolenjske. Kmalu naj bi k nam prišlo še več tujih policistov, ki pa bodo pomagali nadzorovati tudi državno mejo na Štajerskem in Primorskem. Na Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve zatrjujejo, da je pomoč iz tujine nujno potrebna, saj je slovenska policija kadrovsko podhranjena, pripadniki Slovenske vojske pa na meji nimajo enakih pooblastil kot policisti.

