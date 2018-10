Prihajajo prvi leteči avtomobili

Čez mesec dni bodo v predprodaji prvi leteči avtomobili. Kdaj se bomo lahko vozili in leteli hkrati z našimi jeklenimi konjički, ki jih bomo imeli parkirane v garažah? Že nekaj let poslušamo, da je uresničitev množične proizvodnje in nakupa tik za ovinkom, zdaj, kot kaže, bo prvi tak avto med kupce morda prišel že konec prihodnjega leta.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:51 Iz 24UR ZVEČER: Prvi leteči avtomobil na svetu 04:26 Iz 24UR ZVEČER: Viktor Šajn o letečem avtomobilu