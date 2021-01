Po napovedih bi v prihodnjem tednu lahko pričeli s cepljenjem splošne populacije

V Slovenijo je prišla nova pošiljka cepiva proti covidu- 19, natančneje 16.575 odmerkov, ki bodo v prvi vrsti namenjeni zdravstvenim delavcem. A že naslednji teden se bo po napovedih državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marije Magajne začelo cepljenje splošne populacije. Prednost bodo imeli starejši, najprej starejši od 80 let, sledili bodo starejši od 70, nato starejši od 60 let in kronični bolniki, ki imajo večjo verjetnost za težji potek bolezni. Odločitev, ali bo imel prednost bolnik z rakom ali bolnik s kroničnim obolenjem srca ali ledvic, bo v rokah osebnega zdravnika, ki bo moral presoditi, v kakšnem stanju je njegov pacient in sestaviti prednostno listo.