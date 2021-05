Kaj prinaša začetek cepljenja v gospodarstvu?

Končno, pravijo v Obrtno-podjetniški in Gospodarski zbornici, saj vlado že od jesenskega vala pozivajo, naj zaposlene v gospodarstvu doda med prioritetne skupine za cepljenje. Podjetja so tako že pripravila okvirne sezname zaposlenih, ki bi se cepili, zdravstveno osebje oziroma mobilne enote pa bodo cepivo prinesle kar v podjetja in tam zaposlene tudi cepile. Kdo vse se bo lahko cepil? Bodo do cepljenja upravičeni tudi tuji državljani? Kaj pa pogodbeni partnerji ali študentje, ki v podjetju opravljajo prakso?

