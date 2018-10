Prijatelji bi radi pokojnega Džamala Hašodžija dostojno pokopali

V soboto je Savdska Arabija preko državne televizije sporočila, da je pogrešani novinar Džamal Hašodži mrtev. Umrl naj bi v pretepu, potem ko se je z več posamezniki sprl na konzulatu v Istanbulu. Kot so pojasnili, naj bil vzrok za novinarjevo smrt zadavitev, a dokazov, ki bi to potrdili, niso posredovali. Medtem so se pred savdskim konzulatom v soboto popoldne zbrali prijatelji in podporniki Hašodžija in od oblasti v Rijadu zahtevali njegove posmrtne ostanke.

"Želimo pravic o za Džamala. 18 jih ni dovolj. Želimo tiste, ki so umor naročili," so na shodu vzklikali prijatelji pokojnega novinarja.

Vir blizu savdske kraljeve palače je za CNNpovedal, da Savdijci naj ne bi vedeli, kje se truplo nahaja. To naj bi namreč predali lokalnemu pomagaču, potem ko je Hašodži, domnevno v pretepu, umrl na konzulatu.

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem povedal, da verjame savdskim pojasnilom, čeprav po njegovem mnenju nekatera vprašanja še naj ne bi bila razjasnjena. V soboto je zatrdil, da bo poklical savdskega kralja Salmana in od njega zahteval pojasnila.

Ko so ga novinarji vprašali o Hašodžijevih poškodbah je Trump povedal: "Nihče ne ve. A vendarle nekdo že ve, a kot je rečeno, nihče od preiskovalnih ekip ne ve ničesar." Ameriški predsednik je še izrazil zaskrbljenost, da trupla nikoli ne bodo našli. Hkrati pa je zatrdil, da njegova administracija ni ne slišala, ne videla videa, na katerem bi se videlo mučenje novinarja. Tako je zanikal poročanja, da naj bi zunanji minister Mike Pompeo že pregledal posnetke.

"Pompeo ni videl ne slišal nobenih posnetkov, povedal vam bi, če bi bilo tako. Do zdaj vemo, da jih nihče ni videl," je še povedal.

Turčija: 'Ne bomo dovolili pometanja pod preprogo!'

Turške oblasti medtem ne verjamejo v kredibilnost savdskih pojasnil. Predstavnik za odnose z javnostmi vladajoče stranke Omer Celikje povedal, da Turčija z razlago ni zadovoljna, saj po njihovem mnenju Hašodži ni umrl v nesrečnem pretepu, ampak so njegov umor načrtovali.

"Turčija bo razkrila, karkoli se je zgodilo. Nihče ne bi smel nikoli dvomiti o tem," je dejal Celik in izrazil dvom v kredibilost razlage, ki jo o ozadju umora ponuja Savdska Arabija. Zatrdil je, da turška vlada ne bo dovolila, da se primer pomete pod preprogo. "Nikogar ne želimo obsoditi že vnaprej, ampak kljub temu ne bomo dovolili prikrivanja stvari," je dejal v prvem odzivu Turčije na izjavo savdskih oblasti, da se je Hašodžijeva smrt zgodila po nesreči. "Za nas je to, da se odkrije resnica, vprašanje časti. Primer bomo vzeli pod drobnogled z vsemi sredstvi, ki jih imamo na razpolago," je še povedal.

Zavezniki Savdske Arabije s pojasnili zadovoljni, drugi ogorčeni

Regionalni zavezniki Savdske Arabije so s pojasnili kraljeve palače zadovoljni in hvalijo njihovo "transparentnost", mednarodna skupnost pa je napad obsodila in zahteva dodatna pojasnila.

Nemška kanclerka Angela Merkel je zavrnila savdska pojasnila o dogodku, po njenih besedah je nemška vlada pričakovala jasnost v zvezi smrtjo in okoliščinami. Kot so sporočili, morajo biti tisti, ki so odgovorni za smrt novinarja kaznovani, informacije, ki so jih posredovali na savdskem konzulatu pa so za nemško vlado nezadovoljive.

Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je vse vpletene pozvala k temeljiti, kredibilni in predvsem transparentni preiskavi.

S pojasnili Savdijcev pa niso zadovoljni niti pri Washington Postu, kjer je bil zaposlen pokojni. "Vlada Savdske Arabije je v zdanjih treh tednih sramotno in ponavljajoče javnosti posredovala laž za lažjo. Podali niso nikakršnega dokaza, tako da ne morejo pričakovati, da bo svet verjel njihovim pravljicam, da je Džamal umrl med pretepom. To ni pojasnilo, to je prikrivanje resnice," so bili odločni.