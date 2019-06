Prijeli domnevnega organizatorja napadov v Šrilanki

Na Bližnjem vzhodu so prijeli enega od domnevnih organizatorjev bombnih napadov v Šrilanki 21. aprila. 29-letnega Ahameda Milhana Hajatuja Mohameda so prijeli na podlagi tako imenovanega Interpolovega rdečega obvestila.

To je obvestilo o storilcih kaznivih dejanj, ki bi lahko zatočišče poiskali v drugi državi. Interpol ga izda na zahtevo države članice, od mednarodnega naloga za aretacijo pa se loči po tem, da varnostni organi v državi, kjer ubežnika locirajo, tega niso dolžni prijeti.

Mohameda, ki so ga iskali zaradi terorizma in umorov, so danes že izročili Šrilanki, je sporočil Interpol. Skupaj z njim so izročili še štiri druge osumljence, ki so jih prav tako prijeli nekje na Bližnjem vzhodu. V kateri državi točno se je to zgodilo, Interpol ni sporočil.

"Prijetje in izročitev enega glavnih osumljencev za bombne napade v Šrilanki je pomemben korak v preiskavi, ki še poteka," je poudaril generalni sekretar Interpola Jürgen Stock.

Napadi so Šrilanko pretresli na velikonočno nedeljo in zahtevali 257 žrtev več kot 500 je bilo ranjenih. Teroristi so si za tarče izbrali cerkve in prestižne hotele.