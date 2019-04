Prijeli dva najstnika, ki ju sumijo vpletenosti v umor novinarke na Severnem Irskem

V povezavi s smrtjo novinarke Lyre McKee med izgredi v Londonderryju na Severnem Irskem so aretirali 18- in 19-letnika, so danes sporočili s policije. Najstnika so odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo v Belfastu. Streljanje obravnavajo kot teroristični incident.

29-letno novinarko so v četrtek zvečer ustrelili v glavo, medtem ko je poročala o izgredih, ki so izbruhnili na Severnem Irskem. V izgredih v Londonderryju so republikanski disidenti zažigali avtomobile in metali molotovke.