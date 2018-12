Prijeli še tretjega osumljenca za teroristični napad na tednik Charlie Hebdo

Po poročanju tujih medijev je policija v obmorski državi Džibuti na vzhodu Afrike (gre za nekdanjo francosko kolonijo leži pa med Rdečim morjem in Adenskim zalivom) prijela še tretjega osumljenca terorističnega napada na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo, ki se je zgodil leta 2015 in je pretresel ves svet.

36-letni Peter Cherif, znan tudi pod imenomAbou Hamza, naj bi bil sodelavec bratov Cherifa in Saida Kouachija, odgovornih za smrt 12 ljudi, med katerimi so bili tudi štirje znani karikaturisti in dva policista. Enajst ljudi je bilo v napadu ranjenih, štirje izmed njih kritično. Osumljenci so uredništvo tednika v 11. pariškem okrožju napadli z avtomatskim orožjem, se na ulici zapletli v streljanje s policisti in nato z avtomobilom pobegnili s prizorišča.