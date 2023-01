V Žitu so zaradi visokih cen energentov začasno ustavili proizvodnjo priljubljenih bonbonov in žvečilnih gumijev Šumi, razlog pa so visoke cene energentov. Proizvodnjo Šumijev so leta 2008 preselili v Krško,kjer je zaposlenih 60 delavcev. Preverili smo, do kdaj bo proizvodnja stala in ali bi si morali tisti največji ljubitelji narediti zalogo, dokler so bonboni še na trgovskih policah?